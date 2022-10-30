حالة الطقس اليوم 30 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية على الطـرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 27 20 العاصمة الإدارية 27 20 6 أكتوبر 27 19 بنهــــا 27 19 دمنهور 26 19 كفر الشيخ 26 19 المنصورة 26 19 دمياط 26 20 بورسعيد 26 20 الإسماعيلية 27 19 السويس 27 20 الزقازيق 27 20 شبين الكوم 27 19 طنطا 27 19 شلاتين 31 22 الإسكندرية 26 19 العلمين الجديدة 26 19 وادى النطرون 27 20 مطروح 24 16 السلوم 23 15 سيوة 26 14 العريش 27 20 رفح 27 19 الطور 27 20 كاترين 22 11 رأس سدر 29 20 نخل 26 15 طابا 26 20 نويبع 27 22 حلايب 29 23 شرم الشيخ 30 23 الغردقة 30 22 مرسى علم 30 22 الفيوم 28 18 بنى سويف 28 17 المنيا 28 17 أسيوط 28 16 سوهاج 29 18 قنا 30 19 الأقصر 31 19 أسوان 31 19 الوادى الجديد 29 16 أبوسمبل 31 20 أبو رماد 30 22 رأس حدربة 28 23

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