بحضور الوزير ورئيس الأعلى للإعلام.. الأوقاف تُدشن مبادرة «حق الوطن» اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة (حق الوطن) فى جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل بدءًا من خطبة الجمعة 28/ 10 /2022م ، تحت عنوان "حق الوطن"، والتى تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

ويأتى ذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، وخالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.