جدة - نرمين السيد - وقال غراب فى تصريحات له، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة متابعة الأسواق ومراقبتها. وأضاف ممدوح غراب: "هناك تواصل مستمر مع تجار الجملة الوطنيين الذين يوفرون السلع بأسعار الجملة للمواطنين". وتابع ممدوح غراب: "لجان تمر على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضمان عدم تواجد زيادة فى الأسعار". وأكمل ممدوح غراب: "تمت ملاحظة قيام بعض معارض الأجهزة الكهربائية برفع الأسعار والبعض أخفى البضائع وتم تنفيذ حملات على المخازن الخاصة بهم، وتم التأكيد على أهمية التكاتف من أجل عبور الأزمة الاقتصادية العالمية ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية: لجان للتأكد من توافر السلع وضمان عدم تواجد زيادة فى الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.