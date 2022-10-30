الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية على شمال البلاد وسيناء وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.





وأوضحت الهيئة، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة كما تظل الأجواء مائلة للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار مائلة للبرودة خلال ساعات الليل. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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