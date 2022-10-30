هيئة الدواء تشهد توقيع شراكة بين «وادى النيل بنتا» و«يونيميد» الإماراتية

جدة - نرمين السيد - حضر توقيع الشراكة الدكتور عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتى، والدكتور أمين الأميرى، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحى، وعدد من المسئولين من الجانب الإماراتى، ومثل شركة "وادى النيل بنتا" اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء طارق بكرى، ‏‎نائب رئيس مجلس الإدارة، ومن شركة يونيميد الدكتورة هيليدا الأسطه، مدير عام الشركة، وشريف بشارة، المدير التنفيذى لمجموعة محمد وعبيد الملا.

‏‎وتحصل شركة يونيميد بموجب هذا العقد على حق الوكالة لمستحضرات شركة وادى النيل بنتا المصرية داخل الأسواق الإماراتية، ويأتى ذلك تزامنا مع احتفال مصر بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإمارتية.

‏‎جدير بالذكر أن شركة وادى النيل بنتا من الشركات الواعدة بمصر، والتى نجحت مؤخرا فى توفير مستحضرات هامة واستراتيجية لتصبح مصر من أوائل الدول بالمنطقة العربية التى تقوم بتصنيعها محليا، وأهمها مستحضر الإنوكسابارين حقن، والذى يستخدم كمضاد للتجلط، ويعتمد عليه بشكل أساسى فى حالات التجلط الحرجة.

‏‎"يونيميد" هى إحدى شركات مجموعة عبيد ومحمد الملا فى دولة الإمارات العربية، وتمتلك المجموعة استثمارات متعددة فى الفنادق السياحية، وكذلك مجموعة المستشفى الأمريكى، كما أنها وكيل لعدد كبير من الشركات العالمية فى مجال الدواء والمستلزمات الطبية.

‏‎يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على دعم الصناعة المحلية، والعمل على رفع تنافسية المستحضرات الهامة والمتميزة بالسوق الدوائى المصرى، وزيادة نفاذها للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال شراكات إستراتيجية واعدة.