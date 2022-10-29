ليفربول يواصل نزيف النقاط.. تلقى هزيمة مفاجئة أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:30 مساءً - تلقى ليفربول هزيمة قاتلة أمام ضيفه فريق ليدز يونايتد، بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ليدز يونايتد التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه الإسباني رودريجو، بعد مرور 4 دقائق، مستغلا خطأ فادح لدفاع ليفربول.

ونجح محمد صلاح، فى تسجيل هدف التعادل للريدز فى الدقيقة 14، من تسديدة خدعت حارس ليدز وسكنت شباكه.

وفى الشوط الثانى، خطف ليدز يونايتد الفوز فى الدقيقة 89، بعد أن سجل كريسينسيو سامرفيل، ثانى أهداف الضيوف، ليحصد 3 نقاط غالية.

وتلقى الريدز هزيمته الثانية على التوالى، بعد خسارته فى الجولة الماضية أمام مضيفه فريق نوتينجهام فورست بنتيجة 1 - 0.

وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أرتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة 12 ليحتل المركز الخامس عشر، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 29 نقطة.

وخاض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك وروبيرتسون.

الوسط: إليوت، تياجو ألكانتارا و فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو ونونيز.