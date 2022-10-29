جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية المحلة الكبرى، حفلًا لتكريم الفائزين فى مهرجان الكرازة "عيشوا بالسلام" لعام 2022، من شباب الخدام والخريجين من أبناء الإيبارشية، بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا أغناطيوس يُكرم الفائزين بمهرجان «عيشوا بالسلام» فى المحلة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.