الأنبا تادرس يتابع سير العمل بكنيستين فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أجرى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، اليوم السبت، جولة تفقدية رافقه فيها عدد من الآباء الكهنة، لكنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس البابا كيرلس السادس بالحى الإماراتى، وكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحى الضواحى.





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