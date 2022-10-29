الرئيس الفرنسى ماكرون يشارك فى فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت خلال لقاء المحافظ خالد فودة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع نائب السفير الفرنسى رافاييل مارتن دى لاجارد.

وأشار البيان إلى أن المحافظ رحب بنائب السفير الفرنسى على أرض مدينة السلام، واستعرض استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف ووفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم، والأعمال التى تم إنشاؤها بالمدينة من متنفسات خضراء جديدة مثل الحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا، ورفع كفاءة حديقة السلام وإنشاء المنطقة الخضراء بها، وإطلاق إنترنت فائق السرعة بجميع فنادق شرم الشيخ، وتحويل مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى خضراء كأول مستشفى صديقة للبيئة فى إفريقيا، علاوة على إنشاء مستشفى ميدانى بالمنطقة الخضراء لتوفير الخدمة الطبيية للوفود، وتطوير وسائل النقل، ومنها 140 أتوبيسا يعمل بالطاقة الكهربائية و120 أتوبيسا يعمل بالغاز و150 سيارة تعمل بالكهرباء وتحويل 800 تاكسى للعمل بالغاز وتوافر محطات الشحن بكافة قطاعات المدينة والفنادق وتوفير زى موحد ومميز للسائقين فضلا عن محاضرات التوعية المستمرة لهم، والاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات، وذلك لكى تواكب المدينة توجه أنظار العالم إليها خلال هذا الفترة القادمة.

وأكد البيان أن نائب السفير الفرنسى أعرب عن سعادته لزيارة مدينة شرم الشيخ والتى تعتبر الأولى له، مشيدا بالاستعدادات التى قامت بها مصر بوحة عام ومدينة شرم الشيخ بوجة خاص فى أسرع وقت، مؤكدا على المشاركة الفرنسية لهذا الحدث العالمى برئاسة الرئيس الفرنسى وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة، بالتناوب على مدار أيام المؤتمر، لتأصيل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.