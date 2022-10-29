مصر تعزى كوريا الجنوبية فى ضحايا حادث التدافع فى وسط العاصمة

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إثر حادث التدافع فى وسط سيول أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، والذى أسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.





كما عبرت مصر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت- عن مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين. وأكدت مصر على وقوفها بجوار كوريا الجنوبية فى هذا الظرف الأليم.

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