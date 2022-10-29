أسرة فريد الديب تستقبل المعزين فى عمر مكرم

جدة - نرمين السيد - توافد عدد كبير من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء من بينهم نقيب المحامين عبدالحليم علام. وتوفى فريد الديب يوم الثلاثاء الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 79 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه فى نفس اليوم، داخل مسجد السيدة زينب عقب صلاة العصر، وسط تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير. ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير فى مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

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