الأنبا غبريال يرسم 5 كهنة للخدمة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وصلى القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء "مقر المطرانية"، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد، وهم: الشماس ماجد مجدى كاهنا على كنيسة السيدة العذراء بقرية شريف باشا باسم القس برنابا.

الشماس سامح منير كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بعزب الصعايدة بسدمنت الجبل باسم القس مقار.

الشماس مينا القمص منسى كاهنا على كنيسة السيدة العذراء بقرية نعيم باسم القس حنانيا.

الشماس كيرلس إبراهيم كاهنا على كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس بقرية الدرملى باسم القس يوساب.

الشماس يحيى نعيم كاهنا على كنيسة السيدة العذراء بقرية إشمنت باسم القس سوريال. ومن المقرر، أن يقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية.

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