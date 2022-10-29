ربيع: شهر أكتوبر شهد أعلى معدل عبور للسفن وحققنا خلاله 703 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر أكتوبر شهد أعلى معدل عبور للسفن، وحققنا خلاله 703 ملايين دولار، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد رواج فى النقل البحرى.





وأضاف ربيع فى مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ببرنامج حضرة المواطن، أن الدولة تعد مشروعات ضخمة لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة بجانب الخدمات التى تقدم على ضفاف القناة لتحقيق أعلى معدل جذب للسفن. وأوضح أن قناة السويس أعلنت أنه سيكون هناك زيادة بالرسوم 15 % من شهر يناير، مشيرا إلى إن قناة السويس الجديدة أثبتت فائدتها وجدواها، وردت على كل المشككين فيها.

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