عاجل- السيسى يهنئ رئيس جمهورية كينيا بفوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الكينى على فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنيا له كل التوفيق فى قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد على العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها كينيا، والأهمية التى يوليها للتنسيق وللتشاور مع شقيقه الرئيس الكينى بشأن القضايا الإفريقية، لما يتمتع به البلدان من دور إقليمى هام فى صون السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب الرئيس الكينى عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، وتقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقى المشترك على النحو الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعى الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارى على كافة المستويات.

كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار فى منطقة حوض النيل.