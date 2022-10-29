سفير مصر فى ألمانيا: شرم الشيخ مستعدة لاستضافة قمة المناخ 

جدة - نرمين السيد - أكد خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية فى برلين ، استعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الحدث المناخى الأبرز على الساحة الدولية.





جاء ذلك خلال مشاركة السفير كمتحدث فى جلسة الإحاطة الموسعة التى نظمتها وزارة الخارجية الألمانية حول مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وحضرها عدد كبير من وزراء الدولة ومسؤولى الحكومة الألمانية، وممثلى المنظمات غير الحكومية، ومراكز الأبحاث، والمتخصصين فى العمل المناخى، فضلا عن رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية فى برلين.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن السفير أشار إلى التزام دولة الرئاسة المصرية بتيسير مشاركة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل المناخى الدولى فى مؤتمر COP27 وفقا لقواعد الأمم المتحدة.

واستعرض السفير عبد الحميد خلال الجلسة النقاشية أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ COP27، من تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، ودفع مسارات التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار.

وتناول كذلك برنامج قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التى ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية يومى 7 و8 نوفمبر 2022، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، بما يعكس الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لدفع أجندة العمل المناخى الدولى وسط التحديات الدولية الراهنة.

وسلط السفير الضوء على الجهود التى تبذلها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 على صعيد جسر الهوة وتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخى، مبرزًا الأعباء التى تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنيًا وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.

وشدد السفير عبدالحميد على أهمية تنفيذ التعهد الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ، وتيسير النفاذ لبدائل التمويل الدولية، بما يعزز من قدرة الدول النامية على ربط خططها التنموية بتنفيذ الالتزامات المناخية.