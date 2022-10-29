أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي ترحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا في بلدها الثاني مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في بلدها الثاني مصر. 

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أعربت السيدة فوتشيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل قلعة الفنون والمعرفة في جمهوريتنا الجديدة، وإنني أتمنى لها لحظات سعيدة في مصر وبالتحديد في الأقصر التي تزورها لأول مرة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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