الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ ساكنًا محتجزًا أسفل الأنقاض بعد انهيار سقف حجرته (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية أحد الأشخاص عقب احتجازه أسفل الأنقاض، نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه.

وورد بلاغ لقسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية وتبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثاني علوى حتى الطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة، مما أسفر عن احتجاز أحد الأشخاص "قاطن بشقة بالطابق الأرضي".

وقدمت قوات إدارة الحماية المدنية المساعدة اللازمة له وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء وذلك حال تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت القوات من استخراجه وتبين إصابته بكسور وكدمات بالجسم.

وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالي بالمنطقة.



