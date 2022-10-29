ليفربول ضد ليدز يونايتد.. مو صلاح يقود هجوم الريدز الليلة في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - يقود النجم المصرى محمد صلاح تشكيل ليفربول فى مواجهة ضيفه فريق ليدز يونايتد، المقرر لها التاسعة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

وننشر فيما يلي تشكيل فريق ليفربول للقاء المرتقب:



حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك وروبيرتسون.

الوسط: إليوت، تياجو ألكانتارا و فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو ونونيز.

تشكيل ليفربول

ويدخل ليفربول المباراة بعدما سقط فى الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام نوتنجهام فورست، ليواصل "الريدز" التخبط فى منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة، بعدما حصد 16 نقطة، من الفوز في أربع مباريات والتعادل مثلها وخسارة ثلاث مباريات.

أما ليدز يونايتد، فيواصل المعاناة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما سقط على ملعبه "إيلاند رود" في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ليسقط في الخسارة الرابعة على التوالي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد تسع نقاط فقط، من فوزين وثلاثة تعادلات، وخسارة ست مباريات، ليدخل مبكرًا في صراع الهبوط.