مصر تشارك فى مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع الارشيف والمكتبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - تشارك مصر فى المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (الافلا) في دورته الـ33، التي تنعقد بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدوله الامارات العربيه المتحده تحت شعار "تكامل مؤسسات المعلومات والمعرفة الوطنية في الدولة المكتبات والأرشيفات والمتاحف"، ويهتم الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا المؤتمر، انطلاقاً من حرصه على بناء العلاقات الفعالة وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بما يخدم التنمية المستدامة، وسيغتنم مشاركة كبار الخبراء والمختصين لكي تتكامل الرؤى والأهداف المستقبلية فيضع أسساً راسخة للمكتبة الوطنية الإماراتية لتضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم، وتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدةوبحضور بمشاركه خبراء ممثلين عن عده دول عربيه من بينها مصر والكويت والبحرين والسعوديه وليبيا والسودان وعمان وتونس والجزائر.

وصرح عبدالله ماجد مدير عام الارشيف والمكتبه الوطنيه بدوله الامارات فى كلمته الترحيبيه بالمشاركين بالمؤتمر والقاء الضوء على الدور الذى الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن، وإتاحتها

ويهتم المؤتمر بنسخته الحالية بالمكتبات والأرشيفات والمتاحف انطلاقاً من كونها مؤسسات أساسية في الدول، تهتم بحفظ وإتاحة وخدمة المعرفة والتراث وذاكرة الوطن. ومع التطورات التقنية والتغيرات التي طرأت في مجال البيانات وتطور التواصل التفاعلي جاءت النسخة 33 من المؤتمر لتطرح هذا الموضوع، وتناقش تجارب دولية مفيدة ومميزة.

ويستعرض الخبراء الحضور من مصر التحليل الاستراتيجي لدور دار الكتب والوثائق القومية المصرية في بناء اقتصاد المعرفه و دور الهواتف الذكية في نظم إدارة المحتوى والرقمنة وإدارة المتاحف ”متحف كلية الحقوق جامعة القاهرة نموذجا رقمنة الصحف اإلايطالية الصادرة في مصر في الفترة من -1845 1940م: استراتيجيات الضبط والحفظ والاتاحه دور أقسام المكتبات العربية في دعم تكامل المتاحف الوطنية مع مؤسسات المعلومات في المستقبل: دراسة لتطوير مقرر دراسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلاسكندرية قياس مستوى وعي العاملين بالمكتبات األكاديمية في مصر بالتقنيات الناشئة: دراسة ميدانية دور تقنية الرموز غير القابلة لالستبدال NFT في حفظ ونشر التراث الوثائقي بالمؤسسات التراثية في مصر:

ويقدم الخبراء من دوله الامارات العربيه المتحده فى جلسات المؤتمر دور األارشيف والمكتبة الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي لدى طلاب الجامعات(دراسة حالة مكتبة جامعة ابو ظبى

• دور المكتبة الوطنية في دعم عملية تحول المكتبات العامة إلى مكتبات ذكية: فرص وتحديات

المنصات المعرفية الشاملة ودورها في دعم استراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة مركز المعرفه الرقمى نموذجا تكامل الادوار والمهام بين المكتبات والارشيفات رشيفات والمتاحف الوطنية فى المدن الذكيه

ويناقش المؤتمر فى جلساته العلميه من مشاركات بناءه ومفيده للخبراء باثراء المؤتمر وربط ودور علم الانطولوجيا فى دعم تكامل النظم وخاصه نظم الاسترجاع ودور المنظومه فى ارشفه المحتوى العلمى العربى اضافه الى مبادره التكامل بين المكتبات ودور الارشيف والمتاحف فى الفهرس العربى الموحد وتمكين المكتبيين بالتقنيه لتحقيق مبادراتهم فى خدمه المجتمع

ويقول رياض طاهر رضوان دياب مدير مكتبة مصر العامة

انه تم إنشاء وتجهيز وتشغيل عدد ثلاثة مكتبات متنقلة كأفرع لمكتبة مصر العامة تقدم خدماتها لكل فئات المجتمع داخل إقليم القاهرة الكبري.والمساهمة في نشر التنوير الثقافي والمعرفي من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة المتنوعة لكافة فئات المجتمع المصري.وإطلاق مجموعة من المبادرات الثقافية التي أسهمت في رفع الوعي من أهمها :

-مبادرة مصر تقرأإنشاء وتجهيز وتشغيل عدد ثلاثة مكتبات متنقلة كأفرع لمكتبة مصر العامة تقدم خدماتها لكل فئات المجتمع داخل إقليم القاهرة الكبري.

المساهمة في نشر التنوير الثقافي والمعرفي من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة المتنوعة لكافة فئات المجتمع المصري.

إطلاق مجموعة من المبادرات الثقافية التي أسهمت في رفع الوعي من أهمها :

-مبادرة مصر تقرأ - ومبادرة كتابيديا -و مبادرة المكتبي المبدع و- المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب والمشاركة في تنفيذ خطة الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المستدامة