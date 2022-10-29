جدة - نرمين السيد - وذكرت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، فى بلدها الثانى مصر". من جهتها، أعربت السيدة فوتشيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تمثل قلعة الفنون والمعرفة فى جمهوريتنا الجديدة، وإننى أتمنى لها لحظات سعيدة فى مصر وبالتحديد فى الأقصر التى تزورها لأول مرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيدة انتصار السيسى: أرحب بالسيدة الأولى لصربيا فى بلدها الثانى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.