وزير التعليم العالى يشكر منظمى الأسبوع العالمى للفرانكوفونية العلمية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لجميع القائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكوفونية العلمية، والمؤتمر الوزارى الفرانكوفونى السادس، والذى أقيم بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجارى.





وشكر وزير تولى-اهتماما-خاصا-بالعلاقات-الإفريقية فريق العمل بقيادة أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما بذلوه من جهود مثمرة ساهمت فى نجاح الفعاليات. كما وجه الوزير الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على جهودهم المتواصلة لتنظيم الفعاليات. ووجه الوزير الشكر أيضا لفريق عمل معهد إعداد القادة برئاسة د. كريم همام مدير المعهد، للمشاركة فى تنظيم فعاليات الأسبوع العالمى للفرانكفونية بمشاركة العديد من الطلاب الذى أثبتوا قدراتهم على تنظيم الفعاليات الكبرى من خلال مشاركتهم الفاعلة. وثمن الوزير جهود مختلف الجهات والإدارات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وكافة الجهات المعنية بالدولة على جهودهم المثمرة فى تنظيم هذا الحدث الهام الذى شارك فيه السادة مسئولو الوكالة الجامعية للفرانكونوفية وعدد من الوزراء والأكاديميين، والشباب المشاركين من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية للفرانكوفونية، ولفيف من الشخصيات العامة.

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