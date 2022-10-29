شركة يونيميد تحصل على حق الوكالة لمستحضرات "وادي النيل بنتا" داخل الأسواق الإماراتية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 07:30 مساءً -

‏شهد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع عقد شراكة بين شركتي "وادي النيل" بنتا للأدوية ويونيميد الإماراتية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، والدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من المسئولين من الجانب الإماراتي، ومثل شركة وادي النيل بنتا اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء طارق بكري، ‏‎نائب رئيس مجلس الإدارة، ومن شركة يونيميد الدكتورة هيليدا الأسطه، مدير عام الشركة وشريف بشارة المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا.

‏‎وتحصل شركة يونيميد بموجب هذا العقد على حق الوكالة لمستحضرات شركة وادي النيل بنتا المصرية داخل الأسواق الإماراتية، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفال مصر بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإمارتية.

‏‎الجدير بالذكر أن شركة وادي النيل بنتا من الشركات الواعدة بمصر، والتي نجحت مؤخراً في توفير مستحضرات هامة واستراتيجية لتصبح مصر من أوائل الدول بالمنطقة العربية التي تقوم بتصنيعها محلياً، وأهمها مستحضر الإنوكسابارين حقن، والذي يستخدم كمضاد للتجلط، ويعتمد عليه بشكل أساسي في حالات التجلط الحرجة.

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وشركة يونيميد هي إحدى شركات مجموعة عبيد ومحمد الملا في دولة الإمارات العربية، وتمتلك المجموعة استثمارات متعددة في الفنادق السياحية، وكذلك مجموعة المستشفى الأمريكي، كما أنها وكيل لعدد كبير من الشركات العالمية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية.

‏‎يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على دعم الصناعة المحلية، والعمل على رفع تنافسية المستحضرات الهامة والمتميزة بالسوق الدوائي المصري، وزيادة نفاذها للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال شراكات استراتيجية واعدة.