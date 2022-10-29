الجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه فى أبو النمرس

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر مفاجئ بخط 800 مم مياه بشارع أحمد بدوى بأبو النمرس. وأوضحت الشركة، أنه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، كما دفعت الشركة بسيارات مياه نقية فى الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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