«شوشة»: رفع القيود عن محطات الوقود بشمال سيناء دون التقيد بحدود قصوى تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم ، السبت ، أنه تقرر السماح للمواطنين تموين سياراتهم طبقا لاحتياجاتهم الفعلية دون التقيد بحدود قصوى ومن أقرب محطة لهم وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 29 أكتوبر الجاري وبصفة مستمرة وجاري فتح عدد من المحطات تباعا تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم

وأشار المحافظ تم بدء إعادة رفع القيود على محطات القيود بصورة تدريجية بدأت بزيادة الحصة المقررة لصرف المنتجات البترولية بنسبة 25% لكل مواطن من كافة لمنتجات البترولية سواء سولار او بنزين، وذلك لمدة أسبوع.

أضاف أنه تم بعد ذلك زيادة الحصة المقررة لصرف المنتجات البترولية بنسبة 50% مع السماح بتموين السيارات يومان أسبوعيا اختياريا، تيسيرا علي المواطنين.



02f423d0-9922-4086-8a4f-683756064b8b

لفت المحافظ الي انه تم اتباع هذه الالية حتى تقرر اليوم السبت اطلاق العمل بمحطات الوقود بحصص مفتوحة بدون تحديد الكميات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والتيسير علي أهالي المحافظة.

أكد محافظ شمال سيناء أن ذلك يأتي تمهيدا لفتح باقي محطات الوقود تباعا، حرصا على توفير المنتجات البترولية للمواطنين بسهولة ويسر وتنظيم العمل داخل محطات الوقود.

وقال محمد حجاج نائب رئيس نقابة النقل البري بشمال سيناء والمتحدث الإعلامي بإسم النقابة أن قرار رفع القيود على السولار والبنزين وإخلاء المحطات من موظفى التموين والمحافظة هو قرار تاريخي طال انتظاره من قبل كافة اصخاب السيارات الملاكي والتجارة بشمال سيناء بعد استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب بفضل القوات المساحة والشرطة المدينة والشرفاء من أبناء قبائل سيناء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم فرع نقابة النقل البري بشمال سيناء إلى ان السيارات الأجرة البنزين والسولار متاح لها التموين بدون حصص محدده أيضاً ومن اى محطة شغالة بدون اي قيود أو تحديد كميات.



9742f716-420b-494e-a94d-ff6aabd0b2a7

وقال المهندس هشام الشعراوي بداية كل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباذن الله القادم أفضل، مشيرا إلى أن إحساس إنك تدخل البنزينه مباشر وتفول عربيتك بدون طوابير وبونات محددة الكمية هو إحساس لا يوصف

أضاف الشعراوي قائلا :" أقسم بالله أنا داخل البنزينه مش مصدق نفسي وعايز أزغرد ، لشدة فرحتي بحالة الأمن والأمان الذي عم المحافظة ورفع القيود وعدتنا لتكوين سياراتنا زي ما احنا عايزين بدون طوابير ولا انتظار لعدة ساعات طويلة".

وقال المواطن فيصل ابو هاشم : انا سعيد جدا بهذا الخبر طبعا الخاص برفع القيود عن محطات القديمة والعودة للتموين بدون تحديد كميات معينة ، وهذا نتيجة تضحيات قواتنا المسلحه وشرطتنا وتماسك ابناء سبناء الشرفاء مع قيادتهم السياسية، والقادم أفضل بإذن الله.

ووجه المواطن احمد بدوي ، صاحب كافيه بالعريش ، كل الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية علي عودة الامن والأمان ، وخاصة مع عودة وتواصل الانفراجات بفتح محطات الوقود أمام المواطنين لتموين سياراتهم بأي كمية يحتاجونها دون تحديد الكمية ، داعيا الله أن يحفظ مصر وقيادتها السياسية وشعبها والقوات المسلحة والشرطة المدنية من كل شر.