محافظ بنى سويف يكرم أعضاء اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية بالمحافظة، لجهودهم المبذولة والمشاركة المتميزة فى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، التى أطلقتها الدولة المصرية فى ضوء استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" المزمع عقده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، جاء ذلك عقب لقاء المحافظ أعضاء اللجنة: نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية المحلية وعطفت محمد فرحات رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ووليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببنى سويف، حيث سلم المحافظ أعضاء اللجنة شهادات تقدير لمشاركتهم المتميزة وجهودهم الملموسة فى تنفيذ المبادرة على أرض بنى سويف.

وأثنى المحافظ على جهود اللجنة، والتى بدأت منذ صدور قرار رئاسة الوزراء 2738 لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة التى أشرفت عليها وزارة التخطيط، حيث قامت اللجنة بالإعلان عن المبادرة وفئات المشروعات المندرجة تحتها، مروراً بالمتابعة المستمرة لأصحاب المشروعات المقدمة ومناقشتهم لاختيار المشروعات المستوفية للشروط ورفعها وتسجيلها على المنصة المخصصة لذلك، انتهاء بالتقييم ثم الإعلان عن المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الإقليمى لشمال الصعيد الذى استضافته الفيوم بحضور محافظى الإقليم، وتم خلالها الإعلان عن المشروعات الست الفائزة فى كل محافظة فى فئات "المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة، والمحلية الصغيرة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".