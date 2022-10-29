مايا مرسى: هناك إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائها جاكى سبير عضوة الكونجرس الأمريكى بحضور السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر، والوفد المرافق لهما، للتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى انه فى عام 2017 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتكون وثيقة عمل الحكومة، كما تم إطلاق "مرصد المرأة المصرية" لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، وارتفعت نسبة مقاعد للمرأة فى البرلمان إلى 28%.

ولفتت إلى أنه تم تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرة إلى أن وصول المرأة المصرية إلى مواقع صنع واتخاذ القرار سيعزز تغيير الصورة النمطية عن دور المرأة فى المجتمع وخاصة لدى الأجيال الجديدة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس لتمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى، مؤكدة أن إدماج احتياجات المرأة فى جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية.

وقالت إنه وفقًا لقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة فإن للمجلس الحق فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك، كما أنه لدى المجلس فروع فى جميع محافظات الجمهورية تعمل على تعزيز تمكين المرأة فى كافة المجالات.

واستعرضت مايا مرسى استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27، مشيرة إلى تخصيص مصر يوم المرأة بالمؤتمر، وسيتم إدماج موضوع المرأة فى جميع فعاليات ومحاور المؤتمر، كما سيتم إطلاق مبادرة خاصة بالمرأة فى إفريقيا بعنوان " المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ".

وأكدت أهمية " الانتقال البيئى العادل للجميع " موضحة أن التحدى الأكبر هو إيجاد مصدر تمويل يساعد السيدات أصحاب المشروعات باختلاف أنواعها فى تحقيق هذا الانتقال البيئى.

وأشارت إلى أهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية.