مصر والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانى البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحى، اليوم السبت بالمنامة، مع السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين، العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "الرميحى" نوهت خلال اللقاء بما يوليه السفير المصرى من جهود لتنمية العلاقات التى تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية. ومن جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوى المهم الذى تضطلع به مملكة البحرين لتنفيذ المشاريع التنموية، والتى من أبرزها مشروعات ومبادرات قطاع السكن الاجتماعى، مثمنًا جهود الوزارة فى توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.

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