وزير السياحة: اجتذاب 30 مليون سائح هدف استراتيجى للوزارة

جدة - نرمين السيد - وخلال الملتقى، أوضح وزير السياحة والآثار أن هذا اللقاء سيتم تنظيمه بشكل دورى بما يساهم فى دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه وبما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائحين والمستثمرين والعاملين بالوزارة، ولاسيما فى ظل التحديات التى يشهدها العالم أجمع.

واستهل الوزير الملتقى بالترحيب بقيادات الوزارة مثنيا على الدور الذى يقومون به وما يبذلونه من جهد للإرتقاء بالعمل السياحى والأثرى، معربا عن كامل ثقته فى أن تشهد المرحلة القادمة تكاتف الجهود وشحذ الهمم لوضع رؤى واضحة للعمل وتحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى وخطة الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحى والأثرى.

وأوضح أحمد عيسى أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو وضع خارطة طريق وأجندة للعمل خلال الفترة المقبلة ومناقشة الرؤى والمقترحات وتوصيل مجموعة من الرسائل والأهداف التى سوف يقوم كل مسؤول بتنفيذها مع وضع معايير للأداء وتوفير كل المعلومات اللازمة لتحقيقها، مشددًا على ضرورة التفاف القيادات بفرق عملهم خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال الملتقى، استعرض الوزير أهم ما تم مناقشته خلال "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022" والذى نظمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى؛ وتناول أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من المسئولين وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين فى العديد من المجالات، مشيرا إلى الرسائل المهمة التى سلط المؤتمر الضوء عليها والتوصيات التى أسفر عنها المؤتمر والتى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال التوافق على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد التى يمكن أن تترجم لخطط تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية وتأتى استكمالا وبناء عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم تحديد دول السائحين المحتمل زيارتهم لمصر وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وذلك وفقا لإحدى دراسات السوق التى أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذاب عدد كبير من هؤلاء السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحى المصرى، مضيفا أن الدراسة قسمت السائحين المحتملين فى العالم واللذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة إياهم بأنهم لديهم معرفة بالمقصد السياحى المصرى ورغبة فى السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدا، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحى المصرى لدى الأقارب والأصدقاء، خاصة وأن هؤلاء السائحون يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار الوزير إلى أن الأسابيع الماضية قد شهدت العمل المتواصل بين الوزارة وممثلى القطاع الخاص بمختلف ممثليه للوقوف على أبرز التحديات والمحددات التى تواجهها صناعة السياحة فى مصر وتؤثر على جانب العرض لذا تم تضمينها فى محاور هذه الاستراتيجية.

وأضاف أنه من بين ذلك ضرورة إتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحى فى مصر والعمل على تحقيق توزان فى التوزيع الجغرافى للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقا لدرجات النجومية على أن يكون وفقا للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح فى مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

كما أكد الوزير خلال الملتقى على أهمية التركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمنظم ورقيب ومحفز وممكن ودورها فى وضع السياسات والخطط التى تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة فى مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التى تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتا إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحى المصرى ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم فى تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع فى الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية فى صناعة السياحة، لافتا إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسى إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن حلم اجتذاب 30 مليون سائح هو هدف استراتيجى يمكن تحقيقه بوضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

ووجه الوزير بضرورة قيام القيادات بنقل ما تم طرحه ومناقشته من رؤى واستراتيجيات العمل بالوزارة لفرق العمل رئاستهم، بما يضمن العمل على تحقيقها، وخلال فعاليات الملتقى، استمع الوزير لعدد من التساؤلات التى تم طرحها من خلال الحضور لموضوعات النقاش وتم الرد عليها بما يضمن وضوح توجهات وخطط الوزارة للفترة المقبلة.

وعلى هامش الملتقى، كرم الوزير عدد من قيادات ومسؤولى الوزارة وهيئاتها التابعة، والذين أنهوا فترة خدمتهم بالوزارة لبلوغهم السن القانونية لترك الخدمة بالاضافة الى عدد من المتميزين الذين لايزالوا فى الخدمة، وذلك تقديرا للجهد المبذول والإخلاص خلال فترة خدمتهم بالوزارة.