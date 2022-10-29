وكيل الأزهر: لقاءات الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان ساهمت فى تقارب الحضارات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، على أرض مملكة البحرين، يعد تتويجا للجهود المشتركة المبذولة من كليهما فى إطار إرساء دعائم الحوار والتعايش السلمى بين جميع الشعوب.





وأشاد بالنتائج المثمرة التى حققتها لقاءات الإمام والبابا فى تقارب الحضارات وتعزيز وترسيخ الحوار والتعايش السلمى بين الشرق والغرب.

كما أشاد الضوينى بجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لافتا إلى أن البحرين أصبحت نموذجا للتعددية الدينية والقبول المذهبى والتعايش الإنسانى بين كل الطوائف على أرضها، فحققت تقدما كبيرا وملحوظا فى إرساء الأخوة الإنسانية بين جميع الأطياف.

وثمن وكيل الأزهر، الدور الذى يقوم به مجلس حكماء المسلمين فى تنظيم ورعاية ملتقيات وحوارات الشرق والغرب لتعزيز التعايش الإنسانى بين البشر، مشيدًا بوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، على أرض دولة الإمارات، والتى عززت السلام والتعايش بين الشعوب بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم وأجناسهم.

وشدد الضوينى على أهمية تنشئة الشباب على الحوار الجاد والرصين لصناعة مستقبل أفضل للبشرية، فهم الأمل والمستقبل، لافتا إلى تجربة شباب صناع السلام، والتى قادها نخبة من الشباب من أصحاب المبادرات الخلاقة، من الشرق والغرب ليقودوا نقاشات تتعلق بدورهم فى بناء السلام العادل ونشر ثقافة التعايش، فحققوا نتائج ملموسة لتحقيق ذلك الهدف.

وتستعد مملكة البحرين لإقامة ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى" يومى الثالث والرابع من نوفمبر المقبل، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، والعديد من رموز وقادة وممثلى الأديان حول العالم.