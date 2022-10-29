المجلس القومى للمرأة ببنى سويف يستعرض جهوده خلال شهر أكتوبر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مقرر فرع المجلس القومى للمراة ببنى سويف نرمين محمود، الجهود التى نفذها فرع المجلس على مدار شهر أكتوبر الجارى فى محور التمكين الاجتماعى، وشملت عقد وتنفيذ 161 جلسة من جلسات الدوار استهدفت 16100 رجل وسيدة بجانب عقد 12 دورة تدريبية للتثقیف المالى استهدفت 420 سيدة لمبادرة تنمية الأسرية المصرية بقرى حياة كريمة بمركزى بنا وناصر، علاوة على عقد أمسيتين للأسرة المصرية بملاحية على جمعة وحسن سليم بمركز ببا استهدفت 1600 شخص.





وقالت نرمين محمود - فى تصريح اليوم السبت - إنه تم كذلك عقد دورة تدريبية لمجموعة جديدة من القيادات الدينية بمقر فرع المجلس شارك فيها عدد 28 رجل دين من مديرية الأوقاف، فضلاً عن عقد دورات تدريبية على الحرف اليدوية بالتعاون مع مركز تنمية المهارات الريفية بالمجلس القومى للمرأة فى قرى حياة كريمة مركز ببا "كفر منصور،الضباعنة،ملاحية البحرية،طنسا بنی مالو" بمقر مدرسة الشهيد محمد عبد الباسط بالضياعنة استهدفت 400 سيدة.

وأعربت مقررة الفرع عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الشريكة من رؤساء المدن والمتطوعين والمجتمع المدنى، لتعاونهم المثمر والبناء مع الفرع فى تنفيذ تلك المبادرات والأنشطة والفعاليات، لاسيما فى ظل تشجيع ودعم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، الذى يتابع بشكل دورى كافة الجهود التى ينفذها الفرع فى خدمة المرأة السويفية فى مختلف المجالات والقضايا، بجانب توجيهه وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التى ينفذها المجلس أو المجتمع المدنى فى مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها فى مختلف النواحى.

من جانبه ثمن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم الجهود والأنشطة المتعددة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى خدمة قضايا المرأة، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات مهمة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.