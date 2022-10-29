متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية فى أساسيات التصوير المساحى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم متحف كفر الشيخ، دورة تدريبية بعنوان أساسيات التصوير المساحى ثلاثى الأبعاد – الفوتوجرامترى ، وذلك بالتعاون بين وحدة التدريب المركزى بمكتب وزير السياحة والآثار المتمثل فى المركز العلمى لتدريب وسط الدلتا وقطاع المتاحف المتمثل فى متحف كفر الشيخ.





جاء ذلك ضمن عدد من الفعاليات والدورات التدريبية التى ينظمها المتحف، بتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ. كما استقبل متحف كفر الشيخ عددا من تلاميذ المدراس وبعض طلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم اصطحابهم بجولة إرشادية بالمتحف، لتعريفهم على مقتنيات المتحف وبالعادات الغذائية، وأهم المأكولات عند المصرى القديم من خلال القطع الأثرية، وتعريفهم بمقتنياته الأثرية والملك رمسيس الثانى وتماثيله المعروضة بالمتحف من خلال سيناريو العرض. كما تم تنظيم ورشة فنية للأطفال فى الرسم والتلوين، وذلك فى إطار المشاركة الفعالة للمتاحف فى نشر الوعى الأثرى والثقافى لمختلف الفئات.

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