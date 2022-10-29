إنشاء 12 عمارة سكنية تضم 288 وحدة بتكلفة 84 مليون جنيه بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ أثناء تفقده اليوم السبت لمشروعى إنشاء عدد 6 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام وعدد 6 عمارات سكنية أخرى بالريسة بالعريش على سرعة الانتهاء من المشروعين لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين فى المواعيد المقررة وطبقا للبرنامج الزمنى للإنشاء. وأشار المحافظ أثناء جولته التفقدية لمتابعة الأعمال فى المشروعين "يرافقه المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء" إلى أن العمارات الـ 12 تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيها. ومن جانبه.. أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء عن الالتزام بالمواعيد المقررة فى الإنشاء وتسليم المشروعين.

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