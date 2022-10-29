محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مبنى هندسة كهرباء شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مبنى هندسة كهرباء مدينة شرم الشيخ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.





وذكرت المحافظة،فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد محطة شحن للسيارات الكهربائية بمبنى هندسة الكهرباء والتى قامت الشركة بإنشائها لخدمة مدينة شرم الشيخ، كما تفقد مركز التحكم الآلى والذى يعد من أحدث المراكز على مستوى العالم، حيث يتحكم المركز فى شبكة كهرباء بالمدينة سواء شبكة المتوسط والمنخفض، ويقوم المركز بتحديد مكان العطل فى ثوانى ويتم إرسال فرق الإصلاح ليتم فى وقت وزمن قياسى.

كما تفقد فودة مركز خدمة ذوى الهمم والذى أعد خصيصا لخدمتهم دون تحملهم أى مشقة، وكذلك مركز خدمة المستثمرين والذى تم إنشاؤه ومجهز بأحدث التقنيات العالمية والأجهزة الحديثة، كذلك تم خلال الجولة أيضا تفقد المنطقة الذكية والتى تم إنشاؤها لخدمة المواطنين دون أى تدخل بشرى، ومركز خدمة العملاء والذى تم تجهيزه بأحدث الأثاثات والأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا العالمية.

وفى ختام الزيارة، تفقد محافظ جنوب سيناء أحدث الأتوبيسات الخاصة بالشركة والتى تعمل بالكهرباء.

وفى سياق آخر، وجه محافظ جنوب سيناء، بسرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتابع أعمال فرش إدارات مجلس المدينة الجديد منها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، استعدادا لافتتاحها ضمن استعدادات استضافة مؤتمر قمة المناخ.