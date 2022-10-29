محافظ أسوان: تطوير ممشى أهل مصر يشمل تجميل طريقى الكورنيش بطول 13 كم

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن مشروع ممشى أهل مصر يشمل تطوير وتجميل طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم، مؤكدًا أن المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان اليوم السبت لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان، رافقه خلالها سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، واستهل جولته بتفقد مشروع ممشى أهل مصر، لافتا إلى أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والذى تم إنجازه بنسبة 85 % ليضم 3 مستويات بدءً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقًا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية.

كما يتضمن المشروع إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بطول 400 متر به مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى بطول 70 مترا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

ووجه أشرف عطية بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ سواء لمشروع ممشى أهل مصر أو مشروع تطوير منطقة الطابية وطريق كسر الحجر، ليتواكب ذلك مع الاهتمام بتكثيف الزراعات والورود والجهنميات ونخيل الكريسماس فى الجزيرة الوسطى، بهذه المناطق، مع فتح زاوية الرؤية للمشاه والمركبات، فضلاً عن الاستفادة من النخيل الحالى فى رفع كفاءة حديقة الخزان غرب وميدان صدقى سليمان.

وخلال نفس الجولة تفقد أشرف عطية مشروع تطوير منطقة الطابية، والذى سيشمل توسعة شارع الشواربى الجديد أمام السور القبلى بطول 133 مترا وبعمق 11 مترا لزيادة عرض الشارع، مع إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب الكثافة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية، كما سيتم توسعة شارع شرق البندر أمام السور الغربى بطول 217 مترا، علاوة على تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2، وتحويلها إلى لاند سكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء ساحات انتظار بشكل راق فى المنطقة المواجهة لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وجراحات القلب، ومستشفى أسوان الجامعى على مساحة 2000 م2 تستوعب أكثر من 100 سيارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، موجهاً بإزالة الاشغالات وزيادة المسطحات الخضراء والإضاءة الجمالية المبهرة والدهانات، ولا سيما فى ظل تردد الحالات من داخل وخارج مصر على مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لتصبح واجهة مشرفة أمام الزائرين والمترددين.