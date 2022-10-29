التعليم: إجراء تقييم تشخيصى لتلاميذ الصفوف الأولى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، بهدف تقيم خدمات تعليمية متميزة، سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمى لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى، ومعدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها، والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجها.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بما يلى:

قيام معلمى الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى، تحت إشراف موجهى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى وعلى فترات زمنية مناسبة، لقياس مستوى كل تلميذ فى مهارات القراءة والكتابة والحساب، المرتبطة بالصف الدراسى، بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم، وقياس معدل تقدم التلاميذ فى تعلم واكتساب المهارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات فى الصفوف الأعلى، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل: قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دورى، التقييم من خلال الأنشطة، والتقييم من خلال الملاحظة.

إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار فى دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه.

التأكيد على استخدام نظم البنائية الإيجابية، وتجنب استخدام الدرجات فى التعبير عن نتائج هذه التقييمات.

طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو روسبه، وعدم تأثيرها على انتقالهم من صف إلى آخر

وشدد الوزير على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدورى.

جدير بالذكر أنه فى ضوء نظام التعليم الجديد 2.0، لا تطبق أى امتحانات على تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائى.