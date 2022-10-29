إنجاز مصري جديد .. محمد الإلفات يتوج بـ4 ذهبيات فى بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - توج محمد صبحى الإلفات لاعب منتخب الأثقال البارالمبى بـ4 ذهبيات فى إطار منافسات وزن 88 كجم للرجال ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى والتى تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.
وجاء تتويج صبحى بالذهبيات الأربع عقب حمله ثقلا قدره 222 كجم ومجموع رفعات قدره 657 كجم.
وحصد الجزائري محمد حاج على الميدالية الفضية لبطولة أفريقيا والميدالية البرونزية للبطولة المفتوحة، فيما حصد الهندي سودير فضية البطولة المفتوحة ، وحصد الأوغندي دينيس مبازيرا برونزية بطولة أفريقيا.
وتقام الآن منافسات وزن فوق 86 كجم سيدات والذي تشارك به لاعبتي منتخبنا الوطني الاول نادية فكري وأماني الدسوقي.