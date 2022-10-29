إنجاز مصري جديد .. محمد الإلفات يتوج بـ4 ذهبيات فى بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - توج محمد صبحى الإلفات لاعب منتخب الأثقال البارالمبى بـ4 ذهبيات فى إطار منافسات وزن 88 كجم للرجال ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى والتى تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

محمد يوسف

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