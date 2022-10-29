وذكر المجلس، فى بيان اليوم السبت، أنه خلال مراسم الافتتاح تفقد الجناح المصرى محمد صديقى وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، ومريم بنت محمد وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور عبد الوهاب بن زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية.
وأكد أهمية المغرب باعتبارها أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية فى عام 2021، بقيمة بلغت 24 مليون دولار تمثل 48% من إجمالى صادرات التمور المصرية البالغة 50 مليون دولار فى نهاية عام 2021.
وأشار إلى أن المغرب تحتل المركز الثانى عالميا فى قائمة أهم الدول المستوردة للتمور خلال عام 2021 بقيمة بلغت 202 مليون دولار تمثل 10.4% من إجمالى الواردات العالمية للتمور، وتحتل مصر المركز الرابع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور إلى المغرب فى عام 2021 بما يمثل 12% من إجمالى واردات التمور المغربية وبكمية 20 ألف طن وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.
ونوه بأن مشاركة الشركات المصرية تميزت بعرض مصنعات التمور بمختلف أشكالها بجانب تميز ملحوظ فى تغليف المنتج الامر الذى أثنى عليه الزائرين.
وأضاف تتميز الصادرات المصرية إلى المغرب بإعفاءات كاملة عند التصدير وفقاً للامتيازات فى إطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 شركات مصرية تشارك فى الملتقى الدولى للتمور بالمغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.