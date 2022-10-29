5 شركات مصرية تشارك فى الملتقى الدولى للتمور بالمغرب

جدة - نرمين السيد - يشارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالملتقى الدولى للتمر بالمغرب فى دورته الـ 11، والمقام بمنطقة أرفود خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى، بدعوة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ومشاركة 5 شركات مصرية منتجة ومصدرة للتمور.





وذكر المجلس، فى بيان اليوم السبت، أنه خلال مراسم الافتتاح تفقد الجناح المصرى محمد صديقى وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، ومريم بنت محمد وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور عبد الوهاب بن زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية.

وأكد أهمية المغرب باعتبارها أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية فى عام 2021، بقيمة بلغت 24 مليون دولار تمثل 48% من إجمالى صادرات التمور المصرية البالغة 50 مليون دولار فى نهاية عام 2021.

وأشار إلى أن المغرب تحتل المركز الثانى عالميا فى قائمة أهم الدول المستوردة للتمور خلال عام 2021 بقيمة بلغت 202 مليون دولار تمثل 10.4% من إجمالى الواردات العالمية للتمور، وتحتل مصر المركز الرابع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور إلى المغرب فى عام 2021 بما يمثل 12% من إجمالى واردات التمور المغربية وبكمية 20 ألف طن وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.

ونوه بأن مشاركة الشركات المصرية تميزت بعرض مصنعات التمور بمختلف أشكالها بجانب تميز ملحوظ فى تغليف المنتج الامر الذى أثنى عليه الزائرين.

وأضاف تتميز الصادرات المصرية إلى المغرب بإعفاءات كاملة عند التصدير وفقاً للامتيازات فى إطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير.