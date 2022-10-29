سائحة رومانية تشيد بالإنجازات والمشروعات القومية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أشادت السائحة الرومانية "ريمونا"، بجميع الإنجازات والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة المصرية على أرض الإسكندرية، معربة فيها عن سعادتها بتواجدها فى مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.





جاء ذلك فى كلمة لها على هامش الحفل الذى أقامته محافظة الإسكندرية اليوم السبت بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بمناسبة ختام الموسم الصيفى لعام 2022.

وثمنت السائحة الرومانية جميع الإنجازات التى تمت بشواطئ الإسكندرية بصفة خاصة من تقديم كامل الدعم بالشواطئ العامة، وكذلك تخصيص شواطئ للمكفوفين وذوى الهمم والجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذى تم الإشادة به على المستوى العالمى.

وأكدت أنها اعتادت دخول الشواطئ العامة بالإسكندرية، مشيدة بتوافر إمكانيات تواكب العصر الحديث باستخدام التحول الرقمى، ووسائل التواصل الاجتماعى للتعريف بمواعيد ونسبة إشغال الشواطئ، وكذلك الاستجابة اللحظية لجميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة برواد الشواطئ إلكترونيا والتعامل الحازم معها.