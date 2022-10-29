فحص 192 ألف طفل حديث الولادة ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 192 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.





وقال المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات الوزارة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض الدكتور وائل عبدالرازق، أن الأمراض الـ 19 التى يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيونى - الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأشار «عبدالرازق» إلى أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها فى معامل المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنه فى حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

بدورها، قالت منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الدكتورة هالة عبدالرحمن إن الوزارة خصصت 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة، ويجرى التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالرحمن، أن المراكز الـ 25 موزعة على محافظات الجمهورية على النحو التالى: (مركز طبى المحكمة، مركز طبى روض الفرج، مركز طبى عين حلوان، مركز طبى مصر القديمة) بمحافظة القاهرة، و(عيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة) بمحافظة الإسكندرية، و(المركز الطبى العام، مركز رعاية الطفل) بمحافظة البحيرة، و(مركز بمجمع الإسماعيلية الطبى) بمحافظة الإسماعيلية، و(مركز طبى منية سندوب) بمحافظة الدقهلية.

و(مركز بمستشفى مصر الحرة) بمحافظة المنيا، و(مركز طبى شبين الكوم) بمحافظة المنوفية، و(مركز طبى شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(مركز الإرشاد الوراثى) بمحافظة بورسعيد، و(مركز طبى كيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز بمستشفى قوس المركزى، مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية) بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثى، مركز بمستشفى الإيمان) بمحافظة أسيوط، و(مركز طبى سعيد بطنطا) بمحافظة الغربية، و(مركز طبى شرق النيل) بمحافظة بنى سويف، و(مركز فاكسيرا للمصل واللقاح، مركز طبى الشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، و(مركز طبى حى ثالث) بمحافظة دمياط، و(مركز بمستشفى دراو) بمحافظة أسوان.

ولفتت إلى أن المراكز الـ 25 المخصصة لعلاج الأمراض الوراثية، تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى من كافة الفئات العمرية، كما تقوم بصرف العلاج اللازم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.