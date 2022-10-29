وزير التعليم الإماراتى: مصر والإمارات تتبنيان استراتيجية مستقبلية تنموية  

وأضاف الفلاسى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت - أن التعاون المعرفى والتعليمى بين البلدين يمثل تتويجا لعلاقاتهما المتأصلة والوطيدة لفتح آفاق أرحب للنهوض بالتعليم والبحث العلمى استنادا إلى ركائز الابتكار والتميز والبحث العلمى لتخريج أجيال جديدة من الرواد والقادة المؤهلين لتشكيل خارطة المستقبل.
وأشار الفلاسى إلى أن مصر والإمارات تستشرفان 50 عاما جديدة من العلاقات التاريخية الراسخة والمستدامة لاسيما فى المجالات التعليمية والبحثية والمعرفية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم الإماراتية أولت العلاقات التعليمية مع مصر أهمية كبيرة انطلاقا من العمق التاريخى لهذا التوجه الاستراتيجى الذى يخدم التطلعات المشتركة فى مجالات مختلفة مرتبطة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق العمل وتبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى والمعرفى والرقمى والتكنولوجى.
وأكد وزير التربية والتعليم الإماراتى، أهمية استمرار النهج التشاركى فى المجالات العلمية المختلفة مع مصر، ومضاعفة الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والمعرفة باعتبارها أساس التقدم وتعزيز الشراكة القائمة وفق أفضل الممارسات العالمية لتطوير المنظومات التعليمية وتحقيق الريادة وجودة الحياة والتنمية الاقتصادية فى كافة المجالات الحالية والمستقبلية.
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