حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2300 مواطن بفاقوس

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يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخصوصا بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2343 مريض من أهالى القرية، بواقع 390 مريضا فى تخصص الباطنة، 62 مريض جراحة عامة، 327 العظام، 511 الأطفال، 112 النساء والتوليد، 264 الجلدية والتناسلية، 14 تنظيم الأسرة، 239 أنف وأذن، 219 الرمد، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 33 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.
كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.
وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية
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