التموين: شركات المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر فى كل منافذها وستواصل عملها اليوم السبت، وأشار إلى أن شركتى الجملة العامة والمصرية تم فتح مخازنها طوال يوم الجمعة وأيضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينية لأكثر من 40 ألف منفذ تموينة.

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، معاون الوزير، أن منافذ تعبئة الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية أيضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية، مضيفا أنه تم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر المقبل لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير أيضاً على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية فى كل المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد على الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون أى نقص فى الإمداد، أو زيادة أسعارها على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.

وشدد المتحدث الرسمى للوزارة على أن هناك تعليمات مشددة من جانب الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وكل مديريات التموين بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على جميع المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.