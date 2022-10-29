تخريج دفعة جديدة من مركز التدريب المهنى ببورسعيد 

جدة - نرمين السيد - تفقد عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عملية التقييم والاختبار النهائى للمتدربين بورش التدريب بالمركز الثابت التابع للمديرية، وتم عقد الاختبارات للورش التى أتمت عدد الساعات المقررة لها، حتى يحصل المتدرب على شهادة اجتياز الدورة.





وأوضح مدير المديرية، فى التقرير الذى تلقته وزارة القوى العاملة، أنه تم تخريج 38 متدربة من خلال برنامجين تدريب للتفصيل والحياكة، فضلا عن تخريج 20 متدربا ومتدربة من خلال دورة تدريب مهارات وصيانة الحاسب الآلى. ووجه مدير المديرية، بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع الخريجين المتدربين والمتدربات من جميع الورش التدريبية لتوعيتهم والتعرف على التيسيرات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب بخصوص التمويل والتسويق ومعرفة أسس وقواعد إقامة المشروعات لدعم ريادة الأعمال، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

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