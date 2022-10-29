إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل على المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم التشاور والاتفاق خلال الاجتماع اليوم السبت مع أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل (رحمه الله) على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم والتى ستنطلق فى فبراير العام المقبل، مضيفا أن هذه سنة حسنة لنربط الحاضر بالماضى ولنستعيد أعلام دولة التلاوة ممن سبقوا، ولنحيى معًا دولة التلاوة فى العصر الحاضر.





ورحب وزير الأوقاف - فى كلمته - بأعلام التلاوة المصرية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، أفاد وزير الأوقاف بأنه تم إقرار أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز أى فرع من فروع المسابقة مئة ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه، وذلك على النحو التالى:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن على 45 سنة، الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه، والفرع الثانى: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على 45 سنة، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

أما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن على 50 سنة، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن على 40 سنة، بجائزة أولى قدرها 150 ألف جنيه، وثانية 100 ألف جنيه.

ويشمل الفرع السادس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 35 سنة، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن على 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع الثامن: المحفظ المثالى وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستطلق مجالس الإقراء على كبار القراء بالمساجد قريبا، وأن قراء القرآن الكريم المعتمدين سيحاضرون فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم.