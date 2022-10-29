محافظ المنيا: حملات نظافة مكبرة وزراعة أشجار مثمرة بقرى مركز أبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة فى تنفيذ حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وذلك فى إطار توجيهات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة.





وتسخير كافة الإمكانيات والمعدات لرفع تراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية للتخلص منها وفقا للاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة للاستمرار فى زراعة الأشجار ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية. ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة بقرى أبوقرقاص البلد، اتليدم، منهرى، الكرم وطريقى مصر أسوان الزراعى والديروطية، بالإضافة لزراعة أشجار مثمرة بامتداد الطريق السياحى بقرية أبو قرقاص البلد. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالتى تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية بحوض العمدة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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