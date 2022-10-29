القوات المسلحة تحتفل بتخرج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة رقم (1) مأمورى الضرائب المتعاقدين من ( الذكور – الإناث ) ، بالكلية الحربية والمرشحين للعمل بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية .

بدأ الاحتفال بعرض الموقف التدريبى لخريجى الدورة وإعلان كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة إنتهاء الدورة وتلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية ، بدءاً من إستقبال الدارسين ، ومروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة ، كما تم تكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية الحربية .

وألقى اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم ، متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل ، مشيراً إلى أن جميع الدارسين إكتسبوا الكثير من الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية .

وقدم نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة الإمكانيات لتدريب مأمورى مصلحة الضرائب المصرية داخل المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير عمل مأمورى الضرائب من ( الذكور والإناث ) ، والتى وجهت بها القيادة السياسية ، حيث ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى .

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج ، التى أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم وإلتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع .

حضر الاحتفالية اللواء أح / خالد قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة ، وعدد من مسئولى وزارة المالية .