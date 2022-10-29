دورة تدريبية بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألمانى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة المرتجلة من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على طرق إكتشافها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش، وكذا تدريب عناصر الخدمات الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأساليب العلمية، وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى الجوى.

واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والتى عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب من مستوى راقى يمكنها من تنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والألمانية فى العديد من المجالات العسكرية.