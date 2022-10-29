بالبنط العريض.. حسام فاروق يواصل فضح مخطط الإخوان لصناعة الفوضى

جدة - نرمين السيد - يواصل الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، كشف مخطط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لصناعة الفوضى.





ويستعرض فاروق، تصريحات حصرية من أمريكا للكاتبة المصرية الأمريكية سنثيا فرحات المتخصصة فى مجال مكافحة الإرهاب الدولى، خصت بها برنامج "بالبنط العريض" وتتحدث عن كتابها الجديد الذى صدر بعنوان "الإخوان المسلمون.. الجهاز السرى وصناعة الموت" الذى استغرق بحث عمره 23 عاما فى تاريخ الجماعة الإرهابية مع القتل والدم، ووثقت الكاتبة تفاصيل دقيقة من أدبيات الإخوان حول تفضيلهم للقتل والاغتيالات وخداعهم للبسطاء باسم الدين.

كما تحدثت الكاتبة عما وصفته بتخاذل بعض الدول الغربية والأوربية فى التعامل مع خطر الجماعة الإرهابية وخصت بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمتها بأنها ساعدت الإخوان بدلا من محاربة أيديولوجيتها المتطرفة، وتصنيفها على قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدت الباحثة فى كتابها على أن اعتقاد أمريكا بأنها تستخدم جماعة الإخوان وما انبثق عنها من جماعات متطرفة لخدمة مصالحها فى مناطق معينة من العالم، هو انعقاد يقوم على وهم، لأنها فى النهاية تدعم هذه الجماعات بشكل أو بآخر، وتحدثت الكاتبة عن تهديدها بالقتل أكثر من مرة من قبل جماعة الإخوان بسبب بحثها فى تاريخ الجماعة مع العنف والدم.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الخبير المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.