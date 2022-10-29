السفير المصري بموسكو يشارك في افتتاح معرض استذكار الحضارة المصرية بمتحف الـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - شارك السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، مع مدير متحف الـ Hermitage "ميخائيل بيتروفسكي" في افتتاح معرض استذكار الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على الحياة الثقافية خارج مصر، والذي يقام بالمتحف بمدينة سان بطرسبرج بمناسبة ذكرى مرور قرنين على معرفة مفتاح قراءة الكتابة المصرية القديمة عقب اكتشاف حجر رشيد.، حيث يستمر المعرض حتى شهر إبريل ۲۰۲۳.

هذا، وقد أشاد السفير المصري بالدور الهام لمتحف الـ Hermitage في التعريف بالحضارة المصرية القديمة، وذلك منذ افتتاح القاعة المصرية عام 1940 لعرض المقتنيات الهامة لتاريخ الحقبات الرئيسية للحضارة المصرية، منوها لأن المعرض يتواكب مع ختام عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، والذي شهد العديد من الفعاليات التي عكست الروابط الثقافية بين البلدين.

وقد أجرى السفير نزيه النجاري ومدير المتحف وعدد من مسؤولي وأهالي مدينة سان بطرسبرج جولة بالمعرض، والتي كشفت عن شغف الشعب الروسي بالآثار المصرية، وقد لوحظ أن المعرض يشمل قسماً من الصور تعكس تأثير الفن المصري القديم في عمارة مدينة سان بطرسبرج ذاتها. كما شهد السفير المصري عرضاً لأوبرا عايدة أقيم خصيصاً لتلك المناسبة داخل الجناح المصري بالمتحف.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن الثقة في أن المعرض سيزيد شغف محبي الحضارة المصرية القديمة في روسيا، وسيكون له مردود كبير على الجانب الثقافي في العلاقات التي تجمع البلدين، داعياً محبي الحضارة المصرية في روسيا لزيارة مقاصدها الأصلية في مصر.