السفير المصري في برلين يطرح أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ COP27...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - شارك السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية في برلين، كمتحدث في جلسة الإحاطة الموسعة التي نظمتها وزارة الخارجية الألمانية حول مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي شارك بها عدد كبير من وزراء الدولة ومسئولي الحكومة الألمانية، وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومراكز الأبحاث، والمتخصصين في العمل المناخي، فضلاً عن رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في برلين.

استعرض السفير عبد الحميد خلال الجلسة النقاشية أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ COP27، من تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، ودفع مسارات التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار. وتناول برنامج "قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ" التي ستعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوميّ ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٢، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، بما يعكس الاهتمام الذي توليه الرئاسة المصرية لدفع أجندة العمل المناخي الدولي وسط التحديات الدولية الراهنة.

هذا، وتناول السفير المصري أيضاً الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 على صعيد جسر الهوة وتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخي، مُسلطاً الضوء على الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.

واختتم السفير عبد الحميد كلمته بالتأكيد على أهمية تنفيذ التعهد الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، وتيسير النفاذ لبدائل التمويل الدولية، بما يعزز من قدرة الدول النامية على ربط خططها التنموية بتنفيذ الالتزامات المناخية. وأكد استعداد شرم الشيخ لاستضافة الحدث المناخي الأبرز على الساحة الدولية، والتزام دولة الرئاسة المصرية بتيسير مشاركة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل المناخي الدولي في مؤتمر COP27 وفقاً لقواعد الأمم المتحدة.